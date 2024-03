"Alles was zählt"-Star Marc Dumitru und seine Ehefrau Kristina erwarten ihr erstes Kind. Geburtstermin und Geschlecht hat das Paar bereits verraten.

Süße Neuigkeiten bei "Alles was zählt"-Star Marc Dumitru (37) und seiner Ehefrau Kristina (34): Die beiden werden erstmals Eltern. Das machte das Paar in einem Interview mit RTL bekannt. Demnach kommt das Kind im Mai 2024 zur Welt.

"Sie allein anzusehen, als so wunderschöne, schwangere Frau ist schon ein anderes Level und das macht mich unendlich glücklich", schwärmt der werdende Vater. Auch das Geschlecht des Kindes hat das Paar bereits verraten: Es wird in Junge. Auf Instagram schrieb Dumitru: "Oooooh boy - coming soon!"

Marc und Kristina Dumitru lernten sich bei "Das Haus Anubis" kennen

Für das Paar, das sich 2009 bei den Dreharbeiten zur Jugendserie "Das Haus Anubis" kennenlernte und 2018 heiratete, ist es eine aufregende Zeit: "Wir waren gefühlt selbst noch Babys und eigene Kinder zu bekommen war ganz weit weg. Doch wir sind gemeinsam erwachsen geworden und wussten irgendwann: Wir sind bereit für den nächsten Schritt."

Nach dem Ende der Dreharbeiten zur Serie "Das Haus Anubis" im Jahr 2012 blieben Marc und Kristina Dumitru zwar ein Paar, ihre Karrierewege entwickelten sich jedoch unterschiedlich: Er blieb der Schauspielerei treu und war unter anderem in der RTL-Serie "Nachtschwestern" zu sehen und seit 2022 als Kilian Reichenbach bei "Alles was zählt". Ehefrau Kristina kehrte der Schauspielerei den Rücken und studierte von 2012 bis 2018 Grundschullehramt.