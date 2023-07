1 Yvonne S. und ihre minderjährige Tochter Samira. Zu ihrem Schutz will sie nicht erkannt werden und nicht mit vollem Namen genannt werden. Foto: factum/Simon Granville

Schlimme Krämpfe, keine Arbeit und zu wenig Hilfe: Lange hat Yvonne S. selbst alles für ihre kranke Tochter getan. Doch nun kann sie nicht mehr. Mit mehr Unterstützung vom Amt wäre der kleinen Familie viel geholfen. Aber die gibt es nicht. Kann das sein?









Remseck - In ihrem früheren Leben hat Yvonne S. ein traumhaftes Dasein genießen können. Ein großes Haus in Spanien, genügend Geld für viele Annehmlichkeiten, eine glückliche Ehe und eine gesunde Tochter. Wenn Yvonne S. von früher erzählt, klingt das nach einer relativ sorgenfreien Zeit. Und vor allem: Nach dem kompletten Gegenteil ihres heutigen Lebens. Seit fünf Jahren ist Yvonne S. wieder in Deutschland. Sie lebt in einer kleiner Wohnung in Remseck. Ihr Partner ist gestorben, Arbeit hat sie keine. Was daran liegt, dass ihre Tochter nicht mehr gesund ist. Yvonne S. ist 42 Jahre, sie wirkt resolut, pragmatisch und tatkräftig. Dass ihr mal die Energie ausgehen könnte, hat sie sich selbst nicht vorstellen können. Aber nun sagt sie: „Ich kann nicht mehr.“