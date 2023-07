Mutmaßliche Vergewaltigung in Ostfildern

Vor dem Landgericht Stuttgart hat der Prozess gegen einen 56-Jährigen begonnen. Der Mann soll im Frühjahr 2014 eine Frau unter einem Vorwand in seine Wohnung gelockt und vergewaltigt haben.









Wegen des Verwurfs der Vergewaltigung muss sich seit Donnerstag ein 56-jähriger Mann vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Der nun in Esslingen Wohnhafte soll im Frühjahr 2014 eine Frau in seine damalige Wohnung in Ostfildern gelockt und zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Insgesamt fünf Verhandlungstage hat das Schöffengericht für den Prozess angesetzt.