Die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer jungen deutschen Touristin auf Mallorca durch mehrere Urlauber aus Deutschland macht in Spanien über die Grenzen der Insel hinaus Schlagzeilen. Am Montag gibt es in dem Fall eine unerwartete Nachricht.









Überraschung im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Eine Anwältin hat nach eigenen Angaben einen Wechsel des zuständigen Ermittlungsrichters erwirkt. Der Richter, der am Samstag fünf beschuldigte Urlauber aus Deutschland in Untersuchungshaft geschickt hatte, werde auf ihren Antrag hin durch einen anderen ersetzt, sagte die Spanierin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Über den Richter-Tausch hatte zunächst die „Mallorca Zeitung“ unter Berufung auf Gerichtskreise der Mittelmeerinsel berichtet. Ein Justiz-Sprecher in Palma bestätigte auf Anfrage diese Information.