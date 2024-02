1 An mehreren Prozesstagen wird die Öffentlichkeit wohl immer wieder ausgeschlossen werden. Foto: Oliver von Schaewen

Ein Mann soll eine 18-Jährige in eine Kellerwohnung in Marbach verschleppt, unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben.











Am Landgericht Heilbronn hat heute der Prozess gegen einen 38-Jährigen begonnen. Ihm wird vorgeworfen, im vergangenen Juni eine 18-Jährige aus einem Stuttgarter Klinikum in eine Kellerwohnung in Marbach am Neckar verschleppt, dort zwei Tage lang festgehalten und mehrfach vergewaltigt zu haben.