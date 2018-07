Mustersiedlung für E-Mobilität in Ostfildern In Ostfildern läuft ein bundesweit einmaliger Versuch

Von Jürgen Bock 20. Juli 2018 - 17:24 Uhr

Norbert Frank betankt einen E-Golf. Das Auto stellt ihm die Netze BW für ein halbes Jahr zur Verfügung. Foto: Horst Rudel

Politik und Industrie setzen auf Elektroautos. Doch geht das Stromnetz in die Knie, wenn viele Menschen auf die neue Technik umsteigen? In Ostfildern läuft ein bundesweit einmaliger Versuch.

Ostfildern - Norbert Frank tankt sein Auto. Dafür muss er das eigene Grundstück nicht verlassen. Ein dickes Kabel führt aus der Garage zu der Stelle, an der sich normalerweise der Tankdeckel befindet. Statt Benzin oder Diesel läuft ein anderer Saft in den Elektro-Golf: Strom. „Da muss man schon ganz anders planen, als wenn man einfach kurz an die Tanke ranfährt“, sagt Frank und lacht. Vor allem, wenn sich zwei Erwachsene das Auto teilen.