Unter der Leitung von Holger Wägerle zeigten die Musikerinnen und Musiker, was sie drauf haben.

Mit einem Jubiläumskonzert feierte der Musikverein Kirchberg/Murr seinen 100. Geburtstag. Die Jugendarbeit wird großgeschrieben.











Der erste Beifall für ein Musikstück galt den Kleinsten. Als die neun Kinder der Bläserklasse des Musikvereins Kirchberg „Au clair de la Lune“ angestimmt hatten, frisch-fröhlich von ihnen selber moderiert, da klatschten die knapp 300 Besucher. Der charmante Auftakt eines großen, schwungvollen und hochklassigen Jubiläumskonzerts: Der Musikverein feierte am Samstag in der Kirchberger Gemeindehalle seinen 100. Geburtstag. Ein ganzes Jahrhundert lang haben mehrere Generationen die Musikkultur an der Murr gepflegt.