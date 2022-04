10 Die Grammy-Gala 2022: Olivia Rodrigo, der ukrainische Präsident Selenskij in einer Videobotschaft, Chris Stapelton und BTS Foto: AFP/Patrick T. Fallon, AFP/Valerie Macon

Olivia Rodrigo, Silk Sonic, Jon Batiste und die Foo Fighters zählen zu den großen Gewinnern: Der Musikpreis Grammy ist in insgesamt 86 verschiedenen Kategorien in der Nacht von Sonntag auf Montag in Las Vegas vergeben worden. Hier ein Überblick über die wichtigsten Auszeichnungen der 64. Grammy Awards.















Newcomerin des Jahres ist Olivia Rodrigo, der Song des Jahres kommt von Silk Sonic, Jon Batiste hat das Album des Jahres abgeliefert. Bei der Verleihung des wichtigsten Musikpreises der Welt wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in Las Vegas zwischen Auftritten von Billie Eilish und John Legend aber auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit Videobotschaft zugeschaltet, in der alle dazu auffordert, die Ukraine im Kampf für ihre Freiheit zu unterstützen.

Kein Preis für die WDR Big Band und Hans Zimmer

Die Gala fand – anders als vor einer Woche die Oscars – ohne Skandale statt, ohne Ohrfeigen und Beschimpfungen statt. Dafür gab es insgesamt 86 Preisen, von den die meisten allerdings bereits vor der eigentlichen Gala verliehen wurden. Leer gingen allerdings die deutschen Grammy-Kandidaten aus. Hans Zimmer, der für seinen „Dune“-Soundtrack eben erst mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, hatte bei den Grammys in der Kategorie „Soundtrack“ kein Glück. Und auch für die WDR Big Band, die mit der US-Band Yellowjackets für die Aufnahme „Jackets XL“ für einen Grammy in der Kategorie „Best Large Jazz Ensemble Album“ nominiert war, gab es am Ende keinen Preis.

Hier sind die Gewinner der wichtigsten Grammy-Kategorien. Wir nennen in jeder Kategorie alle Nominierten. Die Namen der Gewinner sind gefettet.

Album des Jahres (Album of the Year)

► „We Are“ von Jon Batiste

„Love for Sale“ von Tony Bennett & Lady Gaga

„Justice (Triple Chucks Deluxe)“ von Justin Bieber

„Planet Her (Deluxe)“ von Doja Cat

„Happier Than Ever“ von Billie Eilish

„Back of My Mind“ von H.E.R.

„Montero“ von Lil Nas X

„Sour“ von Olivia Rodrigo

„Evermore“ von Taylor Swift

„Donda“ von Kanye West

Single des Jahres (Record of the Year)

„I Still Have Faith in You“ von ABBA

„Freedom“ von Jon Batiste

„I Get a Kick Out of You“ von Tony Bennett & Lady Gaga

„Peaches“ von Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon

„Right on Time“ von Brandi Carlile

„Kiss Me More“ von Doja Cat featuring SZA

„Happier Than Ever“ von Billie Eilish

„Montero (Call Me by Your Name)“ von Lil Nas X

„Drivers License“ von Olivia Rodrigo

► „Leave the Door Open“ von Silk Sonic

Song des Jahres (Song of the Year)

„Bad Habits“ von Ed Sheeran

„A Beautiful Noise“ von Alicia Keys & Brandi Carlile

„Drivers License“ von Olivia Rodrigo

„Fight for You“ von H.E.R.

„Happier Than Ever“ von Billie Eilish

„Kiss Me More“ von Doja Cat featuring SZA

► „Leave the Door Open“ von Silk Sonic

„Montero (Call Me by Your Name)“ von Lil Nas X

„Peaches“ von Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon

„Right on Time“ von Brandi Carlile

Bester neuer Künstler (Best New Artist)

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

► Olivia Rodrigo

Saweetie

Beste Pop-Solodarbietung (Best Pop Solo Performance)

„Anyone“ von Justin Bieber

„Right on Time“ von Brandi Carlile

„Happier Than Ever“ von Billie Eilish

„Positions“ von Ariana Grande

► „Drivers License“ von Olivia Rodrigo

Bestes Duo/Beste Gruppe Pop (Best Pop Duo/Group Performance)

„I Get a Kick Out of You“ – Tony Bennett and Lady Gaga

„Lonely“ – Justin Bieber and Benny Blanco

„Butter“ – BTS

„Higher Power“ – Coldplay

► „Kiss Me More“ – Doja Cat featuring SZA

Bestes Gesangsalbum – Traditioneller Pop (Best Traditional Pop Vocal Album)

► „Love for Sale“ von Tony Bennett & Lady Gaga

„Til We Meet Again (live)“ von Norah Jones

„A Tori Kelly Christmas“ von Tori Kelly

„Ledisi Sings Nina“ von Ledisi

„That’s Life“ von Willie Nelson

„A Holly Dolly Christmas“ von Dolly Parton

Bestes Gesangsalbum – Pop (Best Pop Vocal Album)

„Justice (Triple Chucks Deluxe)“ von Justin Bieber

„Planet Her (Deluxe)“ von Doja Cat

„Happier Than Ever“ von Billie Eilish

„Positions“ von Ariana Grande

► „Sour“ von Olivia Rodrigo

Beste Rock-Darbietung (Best Rock Performance)

„Shot in the Dark“ von AC/DC

„Know You Better (Live from Capitol Studio A)“ von den Black Pumas

„Nothing Compares 2 U“ von Chris Cornell

„Ohms“ von den Deftones

► „Making a Fire“ von den Foo Fighters

Beste Metal-Darbietung (Best Metal Performance)

„Genesis“ von den Deftones

► „The Alien“ von Dream Theater

„Amazonia“ von Gojira

„Pushing the Tides“ von Mastodon

„The Triumph of King Freak (A Crypt of Preservation and Superstition)“ von Rob Zombie

Bester Rocksong (Best Rock Song)

„All My Favorite Songs“ von Weezer

„The Bandit“ von den Kings of Leon

„Distance“ von Mammoth WVH

„Find My Way“ von Paul McCartney

► „Waiting on a War“ von den Foo Fighters

Bestes Rock-Album (Best Rock Album)

„Power Up“ von AC/DC

„Capitol Cuts – Live from Studio A“ von den Black Pumas

„No One Sings like You Anymore Vol. 1“ von Chris Cornell

► „Medicine at Midnight“ von den Foo Fighters

„McCartney III“ von Paul McCartney

Bestes Alternative-Album (Best Alternative Music Album)

„Shore“ von den Fleet Foxes

„If I Can’t Have Love, I Want Power“ von Halsey

„Jubilee“ von Japanese Breakfast

„Collapsed in Sunbeams“ von Arlo Parks

► „Daddy’s Home“ von St. Vincent

Bestes R&B-Album (Best R&B Album)

„Temporary Highs“ in the Violet Skies von Snoh Aalegra

„We Are“ von Jon Batiste

„Gold-Diggers Sound“ von Leon Bridges

„Back of My Mind“ von H.E.R.

► „Heaux Tales“ von Jazmine Sullivan

Bestes Rap-Album (Best Rap Album)

„The Off-Season“ von J. Cole

„King’s Disease II“ von Nas

► „Call Me If You Get Lost“ von Tyler, the Creator

„Donda“ von Kanye West

Bestes Dance-/Electronic-Musikalbum (Best Dance/Electronic Music Album)

► „Subconsciously“ von Black Coffee

„Fallen Embers“ von Illenium

„Music Is the Weapon (Reloaded)“ von Major Lazer

„Shockwave“ von Marshmello

„Free Love“ von Sylvan Esso

„Judgement“ von Ten City

Bestes Countryalbum (Best Country Album)

„Skeletons“ von den Brothers Osborne

„Remember Her Name“ von Mickey Guyton

„The Marfa Tapes“ von Miranda Lambert, Jon Randall & Jack Ingram

„The Ballad of Dood & Juanita“ von Sturgill Simpson

► „Starting Over“ von Chris Stapleton

Bestes Jazz-Gesangsalbum (Best Jazz Vocal Album)

„Generations“ vom Baylor Project

„SuperBlue“ von Kurt Elling & Charlie Hunter

„Time Traveler“ von Nnenna Freelon

„Flor“ von Gretchen Parlato

► „Songwrights Apothecary Lab“ von Esperanza Spalding

Bestes Jazz-Instrumentalalbum (Best Jazz Instrumental Album)

„Jazz Selections: Music from and Inspired by Soul“ von Jon Batiste

„Absence“ von Terence Blanchard featuring the E Collective and the Turtle Island Quartet

► „Skyline“ von Ron Carter, Jack DeJohnette & Gonzalo Rubalcaba

„Akoustic Band Live“ von Chick Corea, John Patitucci & Dave Weckl

„Side-Eye NYC (V1.IV)“ von Pat Metheny

Bestes Album eines Jazz-Großensembles (Best Large Jazz Ensemble Album)

„Live at Birdland!“ vom Count Basie Orchestra unter Leitung von Scotty Barnhart

„Dear Love“ von Jazzmeia Horn and Her Noble Force

► „For Jimmy, Wes and Oliver“ von der Christian McBride Big Band

„Swirling“ vom Sun Ra Arkestra

„Jackets XL“ von den Yellowjackets und der WDR Big Band

Bestes Americana-Album (Best Americana Album)

„Downhill from Everywhere“ von Jackson Browne

„Leftover Feelings“ von John Hiatt with the Jerry Douglas Band

► „Native Sons“ von Los Lobos

„Outside Child“ von Allison Russell

„Stand for Myself“ von Yola

Bestes traditionelles Blues-Album (Best Traditional Blues Album)

„100 Years of Blues“ von Elvin Bishop & Charlie Musselwhite

„Traveler’s Blues“ von Blues Traveler

► „I Be Trying“ von Cedric Burnside

„Be Ready When I Call You“ von Guy Davis

„Take Me Back“ von Kim Wilson

Bestes zeitgenössisches Blues-Album (Best Contemporary Blues Album)

„Delta Kream“ von den Black Keys featuring Eric Deaton & Kenny Brown

„Royal Tea“ von Joe Bonamassa

„Uncivil War“ von Shemekia Copeland

„Fire It Up“ von Steve Cropper

► „662“ von Christone „Kingfish“ Ingram

Bestes Folkalbum (Best Folk Album)

„One Night Lonely (live)“ von Mary Chapin Carpenter

„Long Violent History“ von Tyler Childers

„Wednesday (Extended Edition)“ von Madison Cunningham

► „They’re Calling Me Home“ von Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi

„Blue Heron Suite“ von Sarah Jarosz

Bester Soundtrack

„Bridgerton“ von Kris Bowers

„Dune“ von Hans Zimmer

„The Mandalorian: Season 2 – Vol. 2 (Chapters 13-16)“ von Ludwig Göransson

► „The Queen’s Gambit“ von Carlos Rafael Rivera

► „Soul“ von Jon Batiste, Trent Reznor & Atticus Ross

Beste Orchesterdarbietung (Best Orchestral Performance)

„Adams: My Father Knew Charles Ives; Harmonielehre“ vom Nashville Symphony Orchestra unter Leitung von Giancarlo Guerrero

„Beethoven: Symphony No. 9“ vom Mendelssohn Choir of Pittsburgh und dem Pittsburgh Symphony Orchestra unter Leitung von Manfred Honeck

„Muhly: Throughline“ von der San Francisco Symphony unter Leitung von Nico Muhly

► „Price: Symphonies Nos. 1 & 3“ vom Philadelphia Orchestra unter Leitung von Yannick Nézet-Séguin

„Strauss: Also sprach Zarathustra; Scriabin: The Poem of Ecstasy“ vom Seattle Symphony Orchestra unter Leitung von Thomas Dausgaard

Beste Opernaufnahme (Best Opera Recording):

„Bartók: Bluebeard’s Castle“ von Mika Kares, Szilvia Vörös und dem Helsinki Philharmonic Orchestra unter Leitung von Susanna Mälkki

► „Glass: Akhnaten“ von J’Nai Bridges, Anthony Roth Costanzo, Zachary James, Dísella Lárusdóttir und dem Metropolitan Opera Orchestra und Chorus unter Leitung von Karen Kamensek

„Janáček: Cunning Little Vixen“ von Sophia Burgos, Lucy Crowe, Gerald Finley, Peter Hoare, Anna Lapkovskaja, Paulina Malefane, Jan Martinik, Hanno Müller-Brachmann und dem London Symphony Orchestra und Chorus unter Leitung von Simon Rattle

„Little: Soldier Songs“ von Johnathan McCullough und dem Opera Philadelphia Orchestra unter Leitung von Corrado Rovaris

„Poulenc: Dialogues des Carmélites“ von Karen Cargill, Isabel Leonard, Karita Mattila, Erin Morley, Adrianne Pieczonka und dem Metropolitan Opera Orchestra und Chorus unter Leitung von Yannick Nézet-Séguin

Beste Kammermusik-/Kleinensembledarbietung (Best Chamber Music/Small Ensemble Performance):

„Adams: Lines Made by Walking“ vom JACK Quartet

„Akiho: Seven Pillars“ von Sandbox Percussion

„Archetypes“ von Sérgio Assad, Clarice Assad & Third Coast Percussion

► „Beethoven: Cello Sonatas – Hope Amid Tears“ von Yo-Yo Ma & Emanuel Ax

„Bruits“ von Imani Winds

Bestes klassisches Instrumentalsolo (Best Classical Instrumental Solo):

► „Alone Together“ von Jennifer Koh

„An American Mosaic“ von Simone Dinnerstein

„Bach: Sonatas & Partitas“ von Augustin Hadelich

„Beethoven & Brahms: Violin Concertos“ von Gil Shaham mit den Knights unter Leitung von Eric Jacobsen

„Mak Back“ von Mak Grgić

„Of Power“ von Curtis Stewart

Bestes klassisches Sologesangsalbum (Best Classical Solo Vocal Album):

„Confessions“ von Laura Strickling mit Begleitung von Joy Schreier

„Dreams of a New Day – Songs by Black Composers“ von Will Liverman mit Begleitung von Paul Sánchez

► „Mythologies“ von Sangeeta Kaur und Hila Plitmann mit Virginie D’Avezac De Castera, Lili Haydn, Wouter Kellerman, Nadeem Majdalany, Eru Matsumoto und Emilio D. Miler

„Schubert: Winterreise“ von Joyce DiDonato mit Begleitung von Yannick Nézet-Séguin

„Unexpected Shadows“ von Jamie Barton mit Begleitung von Jake Heggie und mit Matt Haimovitz