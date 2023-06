16 Der Internationale Chor unter der Pergola des Schaugartens Foto: Julian Rettig

Die Fête de la Musique feiert ihre ebenso heiße wie erfrischende Premiere an wunderbaren Schauplätzen rund ums Fellbach Rathaus. Eine Wiederholung im nächsten Jahr ist denkbar.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Was vor vier Jahrzehnten in Paris und anderen Städten des Nachbarlandes begonnen hat, beglückt nun auch im Remstal immer mehr Bürger: In Weinstadt wurde am Mittwochabend bereits die siebte Fête de la Musique gefeiert, in Fellbach erlebte die besondere Musikparty gar ihre Premiere. So lauschten die mehreren Hundert Besucherinnen und Besucher wie auch die Organisatoren rund um die Kulturamtsleiterin Maja Heidenreich am Ende des ereignisreichen Abends gegen 22 Uhr im Rathausinnenhof beglückt den mitreißenden Klängen des Antoine Villoutreix Quartetts.