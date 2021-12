1 Zwangspause für „Aladdin“: Gonzalo Campos López, Maximilian Mann, Mae Ann Jorolan (von links vor dem Riesenrad auf dem Stuttgarter Schlossplatz) können wegen Corona-Fällen in der Cast und in der Crew über Weihnachten nicht auftreten. Foto: Stage Entertainment / Jan Potente

Die vierte Welle trifft nun auch die Disney-Show „Aladdin“ in Stuttgart. Nach positiven Befunden im Apollo-Theater muss die Stage Entertainment – wie auch bereits für „Tanz der Vampire“ – alle Vorstellungen über die Feiertage absagen.















Stuttgart - Vor der Pandemie war Weihnachten für die Stage Entertainment stets ein Umsatzbringer. An den Feiertagen blieb kaum ein Platz leer. In diesem Jahr aber muss der Musical-Marktführer wegen Corona-Fällen in der Cast und in der Crew fast alle Häuser in Deutschland auch ohne Lockdown wie im Vorjahr schließen. In Stuttgart ist nach „Tanz der Vampire“ auch die Disney-Show „Aladdin“ betroffen. Einzig in Berlin kann die Stage die neue Show „Ku’damm 56“ im Theater des Westens spielen, weil es dort bisher keine positive Befunde gegeben hat.

„Konsequente Tests“ führen nun zur Theaterschließung

Seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs im September, sagt Unternehmenssprecher Stephan Jaekel, „haben wir in enger Abstimmung mit den Behörden ein umfassendes Hygienekonzept umgesetzt, das auf der konsequenten Trennung von Gästen und Mitarbeitenden fußt und für Letztere engmaschige Testungen vorsieht“. Dieses Konzept habe sich bewährt und führe nun aber wegen der „konsequenten Umsetzung“ zur Schließung etlicher Theaterhäuser. Nach reiflicher Überlegung hat die Stage beschlossen, den Spielbetrieb für einige Tage zu unterbrechen, auch wenn es an Weihnachten besonders schmerzt, „um ihn danach stabil weiterführen zu können“. Zuerst erfolgten tägliche Schnelltests für die gesamte Belegschaft, zuletzt sogar tägliche PCR-Tests.

„Das Publikum war zu keiner Zeit gefährdet“

Wenn alles nach Plan verläuft, soll es am Dienstag, 28. Dezember, weiter mit „Tanz der Vampire“ im Palladium- und mit „Aladdin“ im Apollo-Theater weitergehen. Jaekel: „Voraussetzung dafür ist eine hinreichende Anzahl von negativ getesteten Mitarbeitenden.“ Der Gäste der von der Zwangspause betroffenen Shows werde man Ersatztermine vorschlagen. Wer nicht erreicht werden könne, werde vor Ort das Nötige erfahren. „Dank der strikten räumlichen Trennung von Gästen und Cast/Crew war das Publikum zu keiner Zeit durch etwaige positiv getestete Stage-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter gefährdet“, betont Sprecher Stephan Jaekel. Das Unternehmen stehe mit den Behörden im engem Austausch, um zu klären, wie und wann es weitergehen kann.