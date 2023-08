7 Terence van der Loo alias Tarzan und Vajèn van den Bosch alias Jane auf der Selfie-Schaukel im Dschungel-Restaurant Malo Foto: Lg/Julian Rettig

„Uaaaaaahhhhh!“ Der Tarzan-Schrei kehrt nach Stuttgart zurück – mit Liebe, Lianen und atemberaubender Akrobatik. Am Dienstag hat die Stage das neue Traumpaar für das Comeback des Disney-Musicals vorgestellt. Premiere ist am 16. November.









Die Bitte der Reporterin eines Boulevardblatts ist eindeutig. Ob Terence van der Loo, Stuttgarts neuer Tarzan, nicht kurz mal im Dschungelrestaurant Malo seine Jacke und sein Shirt ausziehen könne, fragt sie. Man wolle ihn gern oben ohne fotografieren. Der junge Mann aus Amsterdam, der mal holländischer Karate-Meister war, muskulös also durchaus vorzeigbar ausgestattet ist, lächelt und denkt sich vielleicht: Was sind das für Sitten in Stuttgart?