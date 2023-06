13 Enthusiastische Sänger: Ein Teil des Chores für „Martin Luther King“ bei der Probe in der Friedenskirche. Am Tag darauf üben die nächsten Hundertschaften. Foto: factum/Andreas Weise

Sie singen beseelt von Gerechtigkeit und Gleichheit: Beim Musical über den Bürgerrechtler Martin Luther King machen rund 1400 Menschen mit – so viele, dass der Chor auf zwei Aufführungen verteilt werden muss. Was fesselt die Beteiligten an so einem Massen-Projekt?









Ludwigsburg - Lautstark donnern die Autos und Transporter an der Ludwigsburger Friedenskirche vorbei, es ist der ganz normale Samstags-B27-Verkehrswahnsinn. Der Kontrast zu dem, was im Kircheninneren vor sich geht, könnte kaum größer sein: Wer eintritt, wird in eine wattegleiche Wohlklangs-Wolke eingehüllt. Rund 600 Frauen, Männer und Kinder singen hingebungsvoll: „Es ströme das Recht wie Wasser, und Friede wie ein sprudelnder Bach.“ Dur pur. „Nicht vergessen“, mahnt Hans-Martin Sauter, der Mann am Dirigierpult, später: „Sobald ihr auf die Bühne tretet, habt ihr ’nen Smiley im Gesicht!“