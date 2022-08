1 Bonnie Tyler ist Stargast des Events zum 25. Geburtstag von „Tanz der Vampire“. Foto: dpa/Bodo Schackow

Ihr Megahit „Total Eclipse of the Heart“ begeistert seit 25 Jahren die Fans des Musicals „Tanz der Vampire“ in veränderter Form als „Totale Finsternis“. Rockstar Bonnie Tyler kommt nach Stuttgart, um den 25. Geburtstag der Polanski-Show mitzufeiern.















Link kopiert

Die Gier ist unstillbar! Kein anderes Musical wird in Stuttgart so sehr geliebt wie „Tanz der Vampire“. In drei Spielzeiten hat es die Show, die sich zwischen Rock und Operette bewegt, in der dunkle Seiten und sexuelles Verlangen stecken, aber auch Witz und überraschende Effekte, seit der Deutschlandpremiere im März 2000 auf weit über 2400 Aufführungen in Möhringen gebracht. Ein Ende ist nicht abzusehen. Bald gibt es wieder Anlass für ein großes Fest: Am 13. Oktober feiert die Stage Entertainment mit Sängerin Bonnie Tyler, 71, als Stargast im Palladium-Theater den 25. Geburtstag ihrer unsterblichen Umsatzbringer.

Warum ist „Tanz der Vampire“ gerade in Stuttgart so beliebt?

In Wien fing alles an: Am 4. Oktober 1997 – also vor einem Vierteljahrhundert – ist mit der Welturaufführung unter der Regie von Roman Polanski, von dem der Hollywood-Film stammt, auf den die Show basiert, ein Megaerfolg gestartet, wie er mit einem deutschsprachigen Original im Musicalbusiness nur selten möglich wird.

Warum gerade in Stuttgart „Tanz der Vampire“ so beliebt ist? „Süddeutsches Blut schmeckt einfach am besten“, sagt Musicalstar Kevin Tarte, der auf Wunsch von Roman Polanski im März 2000 der allererste Graf von Krolock auf den Fildern geworden ist. „Tiefgang und viel Humor“ stecke in der Knoblauch-Show, betont Tarte. Eigentlich sollten die steilen Zähne in diesem Herbst für „Tina“ weichen, für das Musical mit der Lebensgeschichte von Tina Turner. Doch das Grusical ist aufgrund der großen Nachfrage und der Corona-bedingten Pausen bis März 2023 verlängert worden.

Thomas Borchert und Kevin Tarte spielen noch mal den Krolock

Die vielen Fans der Vampire können sich freuen: Zum Jubiläum kehren zwei Stars in der Rolle des Krolocks auf die Stuttgarter Bühne zurück. Neben Kevin Tarte ist dies Thomas Borchert. Kein anderer Musicaldarsteller war so häufig Schlossherr wie Borchert: Bereits 13-mal brillierte er in der Hauptrolle. Mit seinen Engagements in vier Ländern (Deutschland, Österreich, der Schweiz und Russland) ist er der einzige Musicalstar, der dies als Chef-Vampire geschafft hat.

Borchert steht an den Wochenenden im Januar und Februar 2023 auf der Bühne des Stage-Palladium-Theaters und freut sich darauf. Die „Vielschichtigkeit“ der Rolle ist es, die ihn begeistert, sowie die „Kostüme“ und „die wahnsinnig tolle Musik“, erklärt er.

Ende August startet eine neue Cast

Filippo Strocchi wird die Nummer eins als Krolock in Stuttgart bleiben – und bekommt Ende August zahlreiche neue Kolleginnen und Kollegen, wenn die neue Cast Premiere feiert. Die Rolle der „Sarah“ übernimmt die 25-jährige Kristin Backes, die etwa in „Die Päpstin“ in Füssen zu sehen war. Jakub Wocial, bisher die Erstbesetzung des Herbert, wechselt in die Rolle des Professors Abronsius. Neuer Herbert wird Andreas Nützl, den Musicalfans als Ranger beim „Schuh des Manitu“ in München kennen.