1 Vor Corona gut besucht: die KSK Music Open in Ludwigsburg. Foto: 7aktuell.de/Andreas Friedrichs/www.7aktuell.de/Andreas Friedric

Revolverheld und die Show „Die 90er Live“ bekommen einen neuen Termin. Der Veranstalter ist zuversichtlich, dass die Konzerte tatsächlich stattfinden können.















Link kopiert

Zweimal sind die KSK Music-Open, eine der bekanntesten und beliebtesten Konzertreihen in Ludwigsburg, der Coronapandemie zum Opfer gefallen. Nun teilt der Veranstalter Eventstifter mit: Die Zeichen für einen Neuanfang in diesem Jahr stehen gut. „Die Vorbereitungen liefen trotz der Coronapause im Hintergrund weiter, damit wir in diesem Sommer wieder gemeinsam feiern können“, heißt es in einer Mitteilung. Konkretes gibt es auch: Zwei der Konzerte werden verschoben. Betroffen ist die Band Revolverheld, die ursprünglich am Samstag, 6. August, hätte auftreten sollen. Sie spielt nun einen Tag früher am 5. August. Stattdessen steigen am Samstag, 6. August, „Die 90er Live“. Die Show war zuvor auf Samstag, 23. Juli, datiert. Alle gekauften Tickets bleiben für die neuen Konzerttermine gültig, teilt Eventstifter weiter mit. Ebenso bleiben Einlass und Beginn wie auf den Karten kommuniziert bestehen.

Tickets für alle Konzerte der Reihe gibt es auf www.tickets.eventstifter.de. Weitere Infos zu den weiteren Künstlern finden sich ebenfalls online auf der Seite: www.kskmusic-open.de.