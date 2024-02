Murrer Geschäft trotzt Amazon und Co.: Das Sportlädle zog Weltmeister wie Lothar Matthäus an

1 1987 war Lothar Matthäus in Murr und 1990 zusammen mit der Nationalelf im Schlosshotel Monrepos. Dort wurde er beim Joggen mit dem damaligen Teamchef Franz Beckenbauer fotografiert. Foto: Pressefoto Baumann

Amazon und andere Großanbieter machen kleinen Sportgeschäften den Garaus. In Murr bei den Laibachers ticken die Uhren anders. Was ist das Geheimnis des Erfolgs?











Der Tag, an dem der Profifußballer Lothar Matthäus in Murr bei Sport Schwab auftauchte, ist Legende. „Manche erzählen noch heute, wie sie stundenlang draußen warteten“, erzählt Elmar Laibacher mit glänzenden Augen. Der Inhaber des kleinen Sportgeschäfts am Dorfplatz hatte den Fußballstar anno 1987 für eine Autogrammstunde gewinnen können. „Die Bayern hatten gerade das Europapokal-Endspiel gegen den FC Porto mit 1:2 verloren: Der Laden platzte aus allen Nähten.“ „Loddar“, der Franke, sei trotzdem nett gewesen. Eine Sternstunde für den heute 66-jährigen Laibacher – aber auch ein Baustein, mit dem der Einzelhändler mit seiner Frau Ingrid in fast vier Jahrzehnten Nähe zur Kundschaft aufbaute.