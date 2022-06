1 Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht im Kreis Ludwigsburg. Foto: picture alliance / dpa/Friso Gentsch

Eine 84-Jährige erfasst mit ihrem Auto eine Mutter und deren Kind – und entfernt sich dann von der Unfallstelle. Die beiden ziehen sich schwere Verletzungen zu.















Die Fahrerin eines Mazdas hat mit ihrem Wagen eine Mutter und deren Kind erfasst – und ist dann einfach weitergefahren. Die 35-jährige Mutter erlitt bei dem Unfall am Mittwoch leichte, die zweijährige Tochter schwere Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus.

Die Mutter und das Mädchen waren in Murr (Kreis Ludwigsburg) auf einem Laufrad auf dem Bürgersteig der Theodor-Heuss-Straße unterwegs. An einer Kreuzung lief das Kind dann plötzlich auf die Fahrbahn. Die 35-Jährige versuchte, ihre Tochter noch zurückzuhalten. Vergebens, eine 84-jährige Mazda-Fahrerin erfasste die beiden – und setzte danach ihre Fahrt einfach fort.

Ein Zeuge konnte das Kennzeichen des Mazdas ablesen, sodass die Polizei die Frau an ihrer Wohnanschrift ermitteln konnte. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Beamten beschlagnahmten das Auto.