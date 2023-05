1 Hunderte Feiernde haben am Feuersee Berge von Müll hinterlassen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Bezirksvorsteher von Stuttgart-West, -Süd und -Mitte sprechen mit dem Ordnungsbürgermeister über dringende Sofortmaßnahmen gegen den Partymüll an beliebten Treffpunkten. Die ersten werden am Wochenende schon greifen.









Stuttgart - Die Vermüllung der beliebten Treffpunkte in der Stadt ist das Thema eines Gesprächs am Freitag im Rathaus gewesen, das der Ordnungsbürgermeister Clemens Maier mit drei Bezirksvorstehern führte. Veronika Kienzle (Mitte), Raiko Grieb (Süd) und Bernhard Mellert (West) hatten auf schnelle Lösungen gedrungen, da das Problem in allen drei Bezirken am vergangenen Wochenende massiv gewesen war.