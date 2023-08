1 Augenzeugen beobachteten maskierte Personen mit Waffen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Mehrere unbekannte Personen sind dabei beobachtet worden, wie sie in Müllheim mit Handfeuerwaffen hantierten. Später entdeckten Zeugen Einschusslöcher in einer Hausfassade. Die Polizei ermittelt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Unbekannte Personen haben etliche Schüsse in Müllheim im Markgräflerland abgefeuert. Die Projektile schlugen in einer Hausfassade ein. Glücklicherweise wurde dabei offensichtlich niemand verletzt. So lauten zumindest erste Erkenntnisse der Polizei, wie ein Behördensprecher am Montag sagte. Zuerst berichtete die „Badische Zeitung“ darüber. Demzufolge hatten Augenzeugen am Sonntagabend maskierte Personen beobachtet, die mit Handfeuerwaffen hantierten und vermutlich auch die Schüsse abgaben.