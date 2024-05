1 Köksal Cakir ist 21-facher Deutscher Meister im Karate. Heute ist er Trainer. Foto: Simon Granville

Köksal Cakir gehörte zu den erfolgreichsten Karatekas in Deutschland. Dem MTV Ludwigsburg blieb er immer treu. Bei einem Besuch in seiner „zweiten Heimat" erzählt er, was seine türkischen Wurzeln mit dem Weg zum Karate zu tun hat.











Als Köksal Cakir auf der Straße eine ältere Frau überholt, zieht die ihre Handtasche enger an ihren Körper. Als er im Getränkeladen, in dem er jobbt, einer Kundin die Sprudelkästen zum Auto trägt, sagt die, dass er der netteste Türke sei, den sie kennengelernt habe. Jede Situation ist ein Schlag in die Magengrube für den damals 16-Jährigen, an die sich Köksal Cakir heute noch erinnert.