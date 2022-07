14 Melissa und Finn haben vier Monate lang ihren VW ausgebaut. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Ob Anregungen für den Innenausbau oder Fachsimpeln mit den Campern vor Ort – die Motorworld in Böblingen hat sich am Wochenende in ein Paradies für Caravan-Fans verwandelt.















Das Flugfeld in Böblingen hat sich am Wochenende in einen riesigen Campingplatz verwandelt. Und damit in ein Paradies für alle Caravan- und Wohnmobil-Fans.

Denn es gab nicht nur die Möglichkeit, sich bei Händlern über die neuesten Modelle zu informieren, sondern auch gleich jede Menge Einblicke in die Umbauten der angereisten Camper. So haben beispielsweise Melissa und Finn Einblick in ihren umgebauten VW Crafter gewährt, an dem sie vier Monate mit viel Liebe zum Detail gebastelt haben.

Neben neuen Modellen können die Besucher noch bis Sonntagabend auch viele Oldtimer bestaunen. Vom klassischen VW-Bus bis hin zu kultigen Mercedes-Umbauten.

In unserer Bildergalerie gewähren Camper Einblicke in ihre fahrenden vier Wände.