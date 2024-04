1 Zwischen 2010 und 2012 fuhren Sebastian Vettel und Michael Schumacher gemeinsam in der Formel 1 – einst nahmen beide am „Preis der Stadt Stuttgart“ teil. Foto: dpa/Jens Büttner

Der „Preis der Stadt Stuttgart“ auf dem Hockenheimring feiert sein 50-jähriges Bestehen. Heinz Weber vom ausrichtenden Motorsportclub Stuttgart ist seit Beginn der Rennleiter. Ein Rück- und Ausblick – und darauf, was jede Minute an traditioneller Stätte kostet.











Wenn an diesem Wochenende die Boliden auf dem Hockenheimring aufheulen, zeichnet der Motorsportclub Stuttgart (MCS) verantwortlich. Dieser feiert das 50-jährige Bestehen des „Preises der Stadt Stuttgart“. Über fünf Dekaden hinweg waren in dessen Rahmen die verschiedensten Rennklassen unterwegs, die unterschiedlichsten Fahrer samt späterer Weltmeister gingen an den Start, und auch die Technik hat sich stets weiterentwickelt. Doch eines blieb bei der Veranstaltung immer gleich: Heinz Weber war stets der Rennleiter, so auch dieses Mal. Ein Rück- und Ausblick mit dem 88-Jährigen aus Riedenberg.