1 Die Polizei muss die Bundesstraße 464 für die Landung des Hubschraubers kurzzeitig sperren. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Eine junge Motorradfahrerin verliert die Kontrolle über ihr Fahrzeug und gerät von der Fahrbahn ab.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mit schweren Verletzungen ist eine 17 Jahre alte Motorradfahrerin am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen 10.15 Uhr war sie auf der Bundesstraße 464 bei Renningen in Richtung Sindelfingen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Motorrad verlor und in den Grünstreifen geriet. Nach etwa 30 Metern Fahrt im Grünstreifen stürzte sie schließlich. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass ein Rettungshubschrauber gerufen wurde.