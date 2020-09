Stuttgart-Möhringen Keine Maske in der Bahn – Pärchen beleidigt und bespuckt Fahrgäste

Darauf angesprochen, dass in der Bahn Maskenpflicht herrscht, rastet eine Frau in der Stadtbahn in Stuttgart aus. Sie und ihr Begleiter beleidigen und bespucken andere Fahrgäste. Die Polizei muss einschreiten.