8 Das Rudersberger Motocross ist bei den Fans beliebt. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

In Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) fanden sich am Wochenende mehrere tausend Motorsportfreunde zum Motocross ein – zweimal musste nach Unfällen der Rettungshubschrauber kommen.











Jedes Jahr im September wird das kleine Rudersberg zum Mekka für Motocross-Fans, wenn auf der Strecke des MSC Wieslauftal die weltweit besten Seitenwagen-Motocross-Teams um die Weltmeisterkrone kämpfen. Am Wochenende war es wieder so weit – allerdings kam es zu mehreren Unfällen, nach zweien davon wurde der Notarzt per Hubschrauber gebracht.