Der Angriff mit einem Knallkörper während einer Beerdigung in Altbach bleibt weiter rätselhaft. Der 23-jährige Verdächtige, dem unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen wird, befindet sich in Untersuchungshaft.









Nach der Explosion eines Sprengkörpers auf einer Trauerfeier in Altbach sitzt ein 23-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Am Samstag erließ das Amtsgericht Stuttgart auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen den 23-Jährigen wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags, des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und der gefährlichen Körperverletzung einen entsprechenden Untersuchungshaftbefehl, heißt es in einer am Montag gemeinsam von der Staatsanwaltschaft Stuttgart und dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg veröffentlichten Pressemitteilung. Der Tatverdächtige sei demnach trotz seiner Verletzungen vernehmungsfähig gewesen, habe jedoch keine Angaben zur Sache gemacht, heißt es weiter.