Was einen jungen Festwirt aus München am Wasen reizt

1 Seit zehn Jahren ist Moritz Haake Barchef auf der Wiesn, jetzt wird er Festwirt auf dem Cannstatter Wasen. Foto: /AMW

Ein Münchner wird neuer und jüngster Festwirt auf dem Volksfest. Moritz Haake hat uns verraten, womit er im Fürstenberg-Zelt punkten will. Einen „Pink Sunday“ gibt’s bei ihm, aber „kein Schickimicki“. Was gefällt ihm auf dem Wasen besser als auf der Wiesn?









Die Wiesn in München ist älter, größer, hat mehr Besucherinnen und Besucher, weist mittags in den Zelten kaum Lücken auf, produziert mehr Müll und ist teurer als der Wasen. Ist die Wiesn deshalb auch schöner? „Immer mehr Münchner kommen zu uns aufs Volksfest“, sagt der Stuttgarter Festwirt Michael Wilhelmer. Reservierungen aus Bayern haben bei ihm für diese Saison weiter zugenommen. Wenn das Oktoberfest vorbei ist, reisen sie busweise nach Cannstatt. Am Neckar sei mehr Party, erzählt man sich, an der Isar mehr Tradition.