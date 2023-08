1 Im Mai 2010 wird Maria Bögerl entführt und ermordet. Foto: dpa/Stefan Puchner (Archiv)

Es gibt Fernsehbilder, die brennen sich ins Gedächtnis ein. So der verzweifelte Aufruf der Familie Bögerl im Jahr 2010. Unter Tränen, eng zusammengerückt, sitzen der Vater und seine zwei erwachsenen Kinder da und bitten, flehen förmlich die Entführer, die Mutter und Ehefrau Maria Bögerl freizulassen. Am 12. Mai 2010 wurde sie aus dem Einfamilienhaus in Heidenheim an der Brenz entführt. Drei Wochen später wird sie tot im Wald gefunden. Die Polizei kann trotz jahrelanger Bemühungen den Fall nie lösen. Nun sind die Ermittlungen 13 Jahre nach dem Tod der damals 54-jährigen Frau eingestellt worden, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft Ellwangen am Montag mit.