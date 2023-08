1 Experten des Kriminaltechnischen Institutes betreten das Wohnheim des Klinikums Stuttgart an der Türlenstraße. Foto: dpa/Jason Tschepljakow

Ermittler erhoffen sich von umfangreichen kriminaltechnischen Untersuchungen Hinweise auf die Frage, warum der 39 Jahre alte Beschuldigte Claudius S. aus Schwäbisch Gmünd eine Pflegeschülerin des Klinikums Stuttgart umgebracht haben soll.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Elitepolizisten des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) Stuttgart haben am vergangenen Freitagabend gegen 17.55 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Waldstetten bei Schwäbisch Gmünd den mutmaßlichen Mörder einer Krankenpflegeschülerin des Klinikums Stuttgart festgenommen. Claudius S. wohnt nur wenige Kilometer vom Ort seiner Festnahme entfernt in einem Vorort der Stauferstadt im Remstal. Ein Haftrichter ordnete am vergangenen Samstag die Untersuchungshaft für den Beschuldigten an. Die Staatsanwaltschaft hatte den Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes beantragt.