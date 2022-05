1 In einer Siedlung am Rand des Ortes Eberdingen-Nußdorf geschah die Tat. Foto: 7aktuell/Simon Adomat

In Eberdingen-Nußdorf im Kreis Ludwigsburg soll ein Mann seine Frau und seine Tochter getötet und danach sich selbst das Leben genommen haben. Den vierjährigen Sohn verletzte er schwer.















Am Donnerstag hat die Polizei in Eberdingen-Nußdorf (Kreis Ludwigsburg) eine furchtbare Entdeckung gemach t: In einem Reihenhaus am Rand der Gemeinde fand sie drei tote Familienmitglieder und einen schwer verletzten Buben. Die Ermittelnden gehen davon aus, dass der 35-jährige Familienvater erst seine 33-jährige Ehefrau und seine sechsjährige Tochter tötete sowie den Jungen verletzte. Danach nahm sich der Mann selbst das Leben. Der Vierjährige überlebte den Angriff. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort versorgt. Am Freitagmorgen kam die beruhigende Nachricht zu seinem Zustand: „Der Junge ist außer Lebensgefahr“, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Zu den Motiven ist noch nicht viel bekannt

Zu einem möglichen Motiv für die zwei Tötungen und das versuchte Töten seines Sohnes macht die Polizei noch keine Angaben. Man gehe von einer „Familientragödie“ aus, also einem Konflikt innerhalb der Familie. Deswegen habe vermutlich der Mann seine Familienmitglieder umgebracht beziehungsweise im Fall des Vierjährigen schwer verletzt. „Eine bevorstehende Trennung als mögliches Motiv steht im Raum“, sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Heilbronn. Allerdings würden dazu die Ermittlungen und Vernehmungen im Umfeld der Familie noch laufen, man könne das noch nicht mit letzter Gewissheit sagen.

Eine Freundin schlägt Alarm

Eine Freundin der Mutter hatte die Polizei verständigt, weil sie den ganzen Tag über nichts von der 33-Jährigen gehört hatte. Das sei ungewöhnlich gewesen. Als die Polizei zu dem Reihenhaus am Rande des Dorfes fuhr, entdeckte sie im Haus die drei Toten und den verletzten Buben. Zur verwendeten Waffe macht die Polizei noch keine Angaben. Sie gibt lediglich bekannt, dass es sich nicht um eine Schusswaffe gehandelt habe. „Für alles weitere müssen wir die Obduktion abwarten“, sagte die Sprecherin der Polizei. Eine Obduktion der drei getöteten Familienmitglieder ist für den Samstag geplant.