Am Morgen des 4. Mai musste in Backnang eine 25 Jahre alte Frau sterben – warum, ist nun Thema eines Prozesses vor dem Landgericht Stuttgart.

Ein 29-Jähriger hat zugegeben, seine 25 Jahre alte Frau brutal erstochen zu haben. Zu Einzelheiten der Tat schweigt er bislang – der Vater des Opfers ergreift kurz das Wort.









Backnang/Stuttgart - Einmal ergreift der Mann, der seine Tochter verloren hat, das Wort. Er richtet eine Frage an den jungen Mann, der ihm gegenüber im Saal sitzt. An den Mann, der soeben zugegeben hat, die junge Frau getötet zu haben. Eigentlich ist es keine Frage, sondern ein Vorwurf: „Was habe ich dir getan, dass du mir das antust? Ich habe dir nur Gutes getan“, wirft er ihm entgegen. Kein Kommentar von dem Mann auf der Anklagebank oder seinen Anwälten. Wie so oft bei dieser Prozesseröffnung vor dem Landgericht Stuttgart.