6 Mit Baggerschaufel und kleiner Schaufel: Mitarbeiter haben in dieser Woche den Ablauf des Monrepos-Sees von Matsch, Laub und Ästen befreit. Foto: Simon Granville/.

Dem See im Naherholungsgebiets am Rande von Ludwigsburg geht es weiter schlecht. Für eine Rettungsaktion kam nun extra eine Spezialfirma aus Norddeutschland.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Selbst jetzt im Winter, wenn eine dünne, zerbrechliche Eisschicht auf dem Monrepos-See in Ludwigsburg liegt, weht ein süß-modriger Duft vom Wasser her. Ein unverkennbares Zeichen dafür, dass es nicht gut bestellt ist um den See. Dass dieser nicht vollends kippt, darum bemühen sich die Verantwortlichen seit langem – und sind nun aus ihrer Sicht einen wichtigen Schritt weiter.