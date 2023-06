1 Ob alleine oder in der Gruppe: Der Lauf verbindet die Teilnehmer. Foto: Jürgen Bach

Bereits zum 100. Mal sind beim „Monrepos Parkrun“ Läufer an den Start gegangen. Dabei geht es ihnen um weit mehr als Sport und schnelle Zeiten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Sie sind sportlich, sie sind eisern dabei, und es sind überraschend viele. Die Rede ist von den regelmäßigen Läufern beim „Monrepos Parkrun“. Immer samstags, immer um 9 Uhr und immer fünf Kilometer sei die Ansage für diesen Lauftreff im idyllisch gelegenen Park rund um Schloss Monrepos, erklärt Georg Stenkamp. Er und seine Frau zählen zu den vielen ehrenamtlichen Helfern, die dieses Ereignis möglich machen. An diesem Samstag haben sich an der Jupitersäule am Parkeingang 16 unermüdliche Läufer und acht Helfer getroffen.