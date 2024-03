1 Gute Figur: Monica Meier-Ivancan (links) und Miriam Mack beim Shooting im Europa-Park Rust. Foto: Stuttgarter Zeitung Magazin/Christian Borth

Aufgewachsen sind sie in Stuttgart als Kinder kroatischer Gastarbeiter. Im Doppelinterview geben die Schwestern Monica Meier-Ivancan und Miriam Mack Auskunft über ihre gemeinsamen Wurzeln, ihre Visionen und erzählen, warum der Gedanke Europa eine großartige Idee ist.











Ihre Wurzeln haben sie in Stuttgart: die berühmten Schwestern Monica Meier-Ivancan und Miriam Mack, die als Töchter kroatischer Eltern in Zazenhausen aufwuchsen und später als Models auf dem Laufsteg und im Fernsehen („Bachelorette“, „Verbotene Liebe“, „Das Model und der Freak“) ins Rampenlicht rückten. Heute schreibt Monica als Autorin Bücher zum Thema Fitness und Ernährung, Miriam engagiert sich als Ehefrau von Michael Mack, dem Co-Geschäftsführer des Europa-Parks in Rust, für soziale und kulturelle Themen.