Möhringer Bodybuilder: „Mister Olympia“ lässt die Muskeln spielen

1 Ob er selbst noch einmal auf der großen Bühne in Las Vegas die Muskeln spielen lassen wird, hält Mirco Burger noch offen. Foto: privat

Vor zwei Jahren hat es Mirco Burger in die Fußstapfen seines großen Bodybuilding-Vorgängers Arnold Schwarzenegger geschafft, nun ist der Möhringer zudem zum zweiten Mal „internationaler Trainer des Jahres“. Für seinen Sport übt er eiserne Disziplin, wie sein Tagesplan zeigt.











Es ist schon eine ganze Weile her. Im November 2021 hat der Möhringer Mirco Burger als erster und bislang einziger Deutscher den Titel „Mister Olympia“ im Natural Bodybuilding der Profis in der Altersklasse 40 bis 49 gewonnen. Damals, nach seiner Rückkehr aus Las Vegas, titelte unsere Zeitung: „Auf den Spuren des Terminators“ – in Anlehnung an den Österreicher Arnold Schwarzenegger, der diese höchste zu vergebenden Auszeichnung in der Sportart in den 1970er Jahren siebenmal erhalten hatte. Burger, 47 Jahre alt, verheiratet und Vater einer Tochter, ist aber nicht nur ein Vorzeige-Athlet, sondern auch ein Vorzeige-Trainer, wie seit diesen Tagen erneut offiziell bestätigt ist.