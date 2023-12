Möhringen und Bad Cannstatt: Unbekannte brechen in Häuser ein – Polizei sucht Zeugen

1 Unbekannte hebelten in Bad Cannstatt die Terrassentüre auf (Symbolfoto). Foto: Silvia Marks/dpa-tmn/Silvia Marks

Unbekannte Täter sind am Dienstag in zwei Häuser in Möhringen und Bad Cannstatt eingebrochen und haben dabei sämtliche Räume durchwühlt. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Unbekannte haben am Dienstag in Bad Cannstatt und Möhringen unter anderem Schmuck und Silbermünzen erbeutet. Die Täter sind laut Polizeiangaben in zwei Häuser am Kauslerweg in Stuttgart-Möhringen und an der Sophie-Tschorn-Straße in Bad Cannstatt eingebrochen. Am Kauslerweg gelangten die Täter zwischen 18.30 Uhr und Mitternacht über den Garten zur Terrassentür und schlugen diese mutmaßlich mit einem Hammer ein.