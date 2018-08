Möglingen im Kreis Ludwigsburg 48-Jähriger fährt betrunken Auto und leistet Widerstand

Von aks 14. August 2018 - 17:04 Uhr

Die Polizisten mussten den Mann zu Boden bringen und ihm Handschellen anlegen (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand / STZN

Die Polizei wird wegen Lärmbelästigung in die Brühlstraße in Möglingen gerufen. Dort sitz ein betrunkener 48-Jähriger in seinem Auto. Als er zur Blutentnahme soll, leistet der Mann Widerstand und beleidigt die Beamten.

Möglingen - Wegen lautem Motorengeheul und den Schreien eines Mannes hat ein Anwohner der Brühlstraße in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) am Montag gegen Mitternacht die Polizei alarmiert.

Als die Polizisten eintrafen, bemerkten sie einen Mann, der in einem Auto saß. Auf Fragen der Beamten gab der 48-Jährige keine verständliche Antwort. Da er stark nach Alkohol roch, sollte er für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Betrunkene weigerte sich jedoch, den Anweisungen der Polizisten zu folgen.

Betrunkener leistet Widerstand

Als sie ihn zum Streifenwagen bringen wollten, wehrte er sich und versuchte sich loszureißen. Die Beamten brachten den Mann zu Boden und legten ihm Handschellen an. Der 48-Jährige beleidigte die Polizisten dabei mehrmals. Als bei dem Mann gesundheitliche Probleme auftraten, wurde ein Krankenwagen gerufen.

Mit dem Krankenwagen, der von zwei Polizisten begleitet wurde, wurde der Betrunkene in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm Blut abgenommen wurde. Seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei.