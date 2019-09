6 Seit dem frühen Montagmorgen suchen die Einsatzkräfte nach einer Person, die möglicherweise im Neckar verunglückt ist. Foto: /SDMG / Boehmler

Esslingen - Wegen eines herrenlosen Fahrrads am Neckarufer ist am frühen Montagmorgen in Esslingen ein Großaufgebot an Rettungskräften ausgerückt. Kräfte der Feuerwehr, des DRK, der Polizei und der DLRG suchten mit Booten und Tauchern nach dem möglicherweise verunglückten Fahrradbesitzer, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Beamte einer Polizeistreife hatte demnach im Bereich des abschüssigen Ufers das Rad an einen Baum gelehnt entdeckt. In einer Tasche am Fahrrad fanden die Beamten die Hülle einer Handsäge, in der Nähe einen angesägten Baum - „wir gehen davon aus, dass da jemand am arbeiten war“, sagte der Sprecher. Weil sie niemanden in der Nähe sahen, seien die Kollegen von einem möglichen Unglücksfall ausgegangen. Bislang wurde niemand im Wasser gefunden. Wie der Sprecher am Morgen erklärte, soll die Suchaktion vermutlich noch mehrere Stunden andauern.