1 Die mögliche Entschärfung in Böblingen ist für Sonntag angesetzt, dafür müsste ein Teil der Stadt evakuiert werden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Samstag wird in der Böblinger Innenstadt ein verdächtiger Gegenstand freigelegt. Sollte sich der Verdacht bestätigen, müssen am Sonntag rund 1900 Menschen ihre Häuser für eine Entschärfung verlassen.

Böblingen - Ein verdächtiger Gegenstand soll am Samstag in der Böblinger Innenstadt freigelegt werden. Laut Sprecher der Stadt könnte es sich dabei um eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handeln - sollte sich der Verdacht bestätigen, müssen am Sonntag rund 1900 Menschen ihre Häuser für eine Entschärfung verlassen.

Der magnetische Gegenstand wurde laut Sprecher zuvor im Rahmen einer routinemäßigen Auswertung einer Baustelle entdeckt. Was sich dort in rund vier bis fünf Metern Tiefe in der Erde befindet, lasse sich erst nach der Freilegung am Samstag sagen. Die mögliche Entschärfung sei für Sonntag angesetzt, dafür müsste ein Teil der Stadt evakuiert werden.

Die Deutsche Bahn kündigte an, dass es im Fall einer Entschärfung in Böblingen zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr kommen könnte. Laut Sprecher der Stadt wurden zu Kriegszeiten in der Gegend viele Bomben abgeworfen, zwei Verdachtsfälle in den Jahren 2017 und 2018 hatten sich beide als Fliegerbomben herausgestellt.