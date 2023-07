40 Ohrensessel, gern ein bisschen retro, wohin man schaut auf der Möbelmesse in Köln, imm cologne 2020. Die Hersteller punkten auch damit, die Produkte nachhaltig und in Europa zu produzieren. Erstmals kann auf der Messe an diesem Wochenende auch eingekauft werden. Neuheiten finden sich auch in der Bildergalerie. Foto: Walter Knoll/Hersteller

Traditionsbewusstsein, Nachhaltigkeit und ein Hang zur Zivilisationsflucht auf der imm cologne: Ein Gang über die internationale Möbelmesse in Köln zeigt, wie der gestresste Mensch sich von der Welt abschirmt.









Köln - „Das ist das erste wirklich Interessante, was ich hier auf der Kölner Möbelmesse sehe“, sagt eine Dame zu ihrer Begleiterin, als sie am Stand von Midgard haltmacht. Sie nestelt an einem Verstellring an einem biegsamen Fiberglasstab und dem orangerot ummantelten Kabel, mit dem man die Neigung der Leuchte leicht verändert.