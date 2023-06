6 Bürgermeister Frank Buß (li.) und der Leiter von DB Station & Service, Michael Groh, auf dem Bahnsteig 1 in Plochingen Foto: Horst Rudel

Menschen mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrer tun sich oft schwer, in Bahnhöfe und auf Bahnsteige zu gelangen. Jetzt werden 13 Bahnhöfe in der Region Stuttgart für Millionen modernisiert.









Plochingen/Stuttgart - An Bahnsteig 1 in Plochingen (Kreis Esslingen) hält die Regionalbahn RB 16 nach Stuttgart. Eine Frau verlässt den Zug und muss knapp 20 Zentimeter nach unten überbrücken – obwohl der Bahnsteig nur 38 Zentimeter hoch und damit so flach wie nicht viele in der Region Stuttgart ist. „Der stammt noch aus der Zeit der Dampflokomotiven“, sagt Michael Groh, der Herr über mehr als 700 Bahnhöfe in Baden-Württemberg ist. Als der Plochinger Bahnhof 1905 errichtet wurde, mussten die Bahnmitarbeiter manchmal bei Zwischenstopps an den Zügen arbeiten, zum Beispiel Achsen schmieren. Da mussten Bahnsteige niedrig sein. Ob weniger mobile Menschen damit zurechtkamen, spielte keine Rolle.