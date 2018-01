Modellbahntage in Korntal-Münchingen Kohle verladen und Lok fahren

Von Stefanie Köhler 02. Januar 2018 - 17:30 Uhr

Auch Jugendliche finden an Modellbahnen Gefallen. Foto: IMO Korntal

Zum 23. Mal finden im Korntal-Münchinger Stadtteil Korntal die Modellbahntage statt. Rund 20 Aussteller aus Baden-Württemberg zeigen in der Musikschule ihre Schätze auf Schienen.

Korntal-Münchingen - Zwölf Meter lang ist sie, die Modulanlage, auf der die Steinkohle-Verladung im Osten der USA in den 1950er Jahren realistisch dargestellt wird. „Die Kohle-Mine ist ein irres Modell, auf dem richtig Kohle über Förderbänder in Güterwagen verladen wird“, sagt Peter Meincke. Der Leiter der Musikschule und das Mitglied der Interessengemeinschaft Modellbahn Korntal blickt freudig auf die Modellbahntage am Freitag, 5., und Samstag, 6. Januar. Die sogenannte Pocahontas Mining Company ist eine von rund 20 Anlagen in den Räumen der Musikschule (Johannes-Daur-Straße 6). Peter Meincke erwartet wieder etwa 2000 Besucher. „Modellbahnen interessieren erstaunlich viele Menschen“, stellt er fest. Kein Wunder, findet er, sei das Hobby doch eines für Jung und Alt.

Modellbahn auf einem halben Quadratmeter

Die Kinder vergnügen sich im Spielzimmer mit der Brio-Holzeisenbahn oder steigen auf dem Schulhof in eine Eisenbahn ein, die Erwachsenen beschäftigen sich mit H0-Anlagen, Schmalspur-Bahnen und liebevoll gestalteten Miniatur-Landschaften. Ein Aussteller beweist, dass man selbst auf einem halben Quadratmeter im Maßstab 1:43 Modellbahn bauen kann. Bei Familien sei die Großanlage im Keller besonders beliebt, sagt Peter Meincke: Dort hat er vor vielen Jahren seine Lehmann’sche Gartenbahn installiert und stetig erweitert. Ganze Dörfer und Gebirge sind entstanden. Dabei mache die Digitalisierung auch vor der Modellbahn nicht Halt, sagt Peter Meincke. „Viele Anlagen sind computergesteuert. Die moderne Technik ermöglicht außerdem die tollsten Geräusche.“ Zum Beispiel fährt eine Dampflok ihre Runden, dabei dampft, zischt und schnauft sie wie ihr Vorbild.

Termin Die Ausstellung in der alten Lateinschule in Korntal öffnet am Freitag und am Samstag jeweils von 11 bis 18 Uhr. Eine Familienkarte kostet acht Euro, der Einzeleintritt vier Euro, Kinder zahlen einen Euro. Vom Erlös kauft sich die Musikschule Korntal-Münchingen wieder ein Instrument. Im vergangenen Jahr fiel die Wahl auf ein kleines Fagott. Mehr Infos unter www.imo-korntal.de.