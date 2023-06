1 Ein Diabetiker misst seinen Blutzuckerspiegel. Foto: dpa

In den USA fordern Ärzte jetzt auch die Behandlung der Vorstufen von Diabetes. Deutsche Experten sind da skeptisch. Sicher ist: Pharmafirmen wittern ein gutes Geschäft.









Stuttgart - Die USA haben eine neue Krankheit. Oder zumindest eine halbe. Denn sie heißt: Prädiabetes, also Vorstufe zu Diabetes. Sie sollte, so die Forderung des führenden US-Diabetes-Fachverbands, unbedingt behandelt werden, weil sonst schwere Gesundheitsschäden drohen würden. Doch viele Experten warnen davor, aus Prädiabetes eine Krankheit machen zu wollen.