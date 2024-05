Chinesischer Autohersteller BYD will die deutsche Konkurrenz ausstechen

1 BYD macht sich in Deutschland breit: erst auf der IAA 2023 in München (Foto), nun in allen EM-Spielorten. Foto: dpa/Matthias Balk

Der weltgrößte E-Auto-Hersteller BYD löst VW bei der Fußball-EM als Mobilitätspartner ab – ausgerechnet beim Turnier in Deutschland. Komplett wollen die Wolfsburger dieses Feld aber nicht räumen, wie sich kurz vor Turnierbeginn zeigt.











Wenn am 14. Juni in München die Europameisterschaft angepfiffen wird, richtet sich der Blick von ganz Fußball-Deutschland auf die DFB-Elf, die das Turnier gegen Schottland eröffnet. Diese Partie stößt natürlich auch auf weltweites Interesse, das sich speziell in China nicht allein auf das Sportliche beschränkt. Schließlich ist das Reich der Mitte durch den weltgrößten E-Auto-Hersteller BYD als sogenannter Mobilitätspartner auch dabei – und das ausgerechnet bei einer Fußball-EM im Autoland Deutschland.