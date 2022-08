1 Die Feuerwehr Ludwigsburg war mit knapp 30 Personen im Einsatz. Foto: dpa/David Inderlied

Die Feuerwehr ist am Dienstag in die Fuchshofstraße gerufen worden. Schaulustige müssen zurückgehalten werden.















In einer Schrebergartenanlage in der Fuchshofstraße, mitten in Ludwigsburg gelegen, ist am Dienstag ein Feuer an einer Gartenhütte ausgebrochen. Das teilt das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit. Die Feuerwehr wurde gegen 19.10 Uhr alarmiert. Obwohl sie mit knapp 30 Kräften anrückte, konnte laut Kommandant Hans-Peter Peifer aufgrund der extremen Trockenheit nicht verhindert werden, dass insgesamt drei Gartenhütten abbrannten sowie zwei weitere Gartengrundstücke in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Löscharbeiten dauerten bis 20.15 Uhr.

In dieser Zeit mussten die Fuchshofstraße und der Alte Oßweiler Weg gesperrt werden. Für die Sperrung und auch das Zurückhalten von Schaulustigen waren insgesamt sieben Streifenwagenbesatzungen und zusätzlich Kräfte vom Polizeipräsidium im Einsatz vor Ort. Beim Brandgeschehen wurde niemand verletzt. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden, die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Telefon 0 71 41 / 18 53 53 zu melden.