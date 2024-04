Vier tote Frauen in Boot vor spanischer Küste gefunden

1 Ein spanischer Seenotrettungskreuzer. Vier tote Frauen wurden in einem Boot vor der Küste der südspanischen Stadt Cartagena gefunden (Symbolfoto). Foto: dpa/Europa Press

Im Mittelmeer vor der Küste der südspanischen Stadt Cartagena sind in einem kleinen Boot vier tote Frauen gefunden worden. Das Boot sei am Donnerstag rund 21 Kilometer von der Küste entfernt entdeckt worden.











Im Mittelmeer vor der Küste der südspanischen Stadt Cartagena sind in einem kleinen Boot vier tote Frauen gefunden worden. Das Boot sei am Donnerstag etwa 11,5 Seemeilen (rund 21 Kilometer) von der Küste entfernt entdeckt worden, teilte der spanische Seenotrettungsdienst am Freitag auf X, vormals Twitter, mit.