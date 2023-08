1 Luigi Campagna lief in der Saison 2019/20 und bis zur Winterpause der nachfolgenden Runde für den OFC auf, dann folgte der Wechsel nach Degerloch. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Mit den Blauen kehrt der 33-Jährige am Freitag zu seinem vorherigen Verein Kickers Offenbach zurück. Im Interview äußert er sich unter anderem zu dem Auftaktduell und zu seiner Zukunft.









Es ist ein besonderer Abend, der am Freitag auf Luigi Campagna wartet. Mit den Stuttgarter Kickers nimmt der Mittelfeldspieler am Eröffnungsspiel der Regionalliga Südwest teil (20 Uhr) – und zwar ausgerechnet bei den Kickers Offenbach. Die Auswärtsfahrt stellt für ihn nicht nur eine Rückkehr in die Heimatregion, sondern auch zum vorherigen Verein dar. Denn neben dem SVK-Sportdirektor Marc Stein hat auch der gebürtige Aschaffenburger eine Vergangenheit beim OFC. Im Interview spricht der 33-Jährige unter anderem über seinen Ex-Club, die Rolle der Blauen nach dem Aufstieg und seine Zukunft.