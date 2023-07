1 Daniel Didavi hat wieder die Lockerheit, die er für sein Spiel braucht. Foto: Baumann

Daniel Didavi nimmt beim Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart wieder eine zentrale Rolle ein. Das Stuttgarter Offensivspiel kreist um ihn.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Daniel Didavi rennt so viel wie schon lange nicht mehr. In jedem Training und in jedem Testspiel bisher. Volles Tempo. Der Mittelfeldspieler grätscht auch so viel wie noch nie zuvor. Obwohl das ja gar nicht seine Kernkompetenz ist. Doch vor allem spielt der 29-Jährige mit einer Leichtigkeit, die man schon länger nicht mehr bei ihm beobachtet hat. Schwerfällig wirkte alles, was Didavi in der Endphase der Vorsaison fußballerisch anging. So konnte er seinem VfB Stuttgart in den entscheidenden Begegnungen nicht helfen – und das war bitter für das Eigengewächs.