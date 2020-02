10 Pizza, Pasta, basta: In Ludwigsburg gibt es jetzt auch eine L’Osteria. Foto: factum/Granville

Sie ähneln sich, vollkommen identisch sind sie nie: In Ludwigsburg hat L’Osteria ihr 123. Restaurant in Deutschland eröffnet. Bis 2021 sollen weitere folgen – auch in der Nähe von Stuttgart.

Ludwigsburg - Die Pizzen ragen locker zwei Zentimeter über die Teller hinaus, die viel zu klein sind für die riesigen hauchdünnen Teigfladen. Aber nein, bei L’Osteria hat man nicht aus Versehen das falsche Geschirr bestellt. Die Pizzen mit 45 Zentimetern Durchmesser sind das Markenzeichen und Erfolgsgeheimnis der Kette. Sie sehen überall gleich aus, auch in Ludwigsburg.

Das Restaurant im Marstall ist die 123. L’Osteria, Ableger gibt es neben Deutschland inzwischen in sieben weiteren Ländern. Bis 2021 sollen es an die 180 Restaurants sein. Eines davon wird in Metzingen eröffnet.

Das Konzept scheint zu funktionieren, obwohl es hierzulande italienische Restaurants gefühlt an jeder Ecke gibt. „Früher waren wir hip“, sagt Klaus Rader, der 1999 gemeinsam mit Friedmann Findeis die erste L’Osteria in Nürnberg eröffnet hat. Heute sei das Geheimnis guter Service und natürlich gutes Essen. Cool sehen die Läden innen immer noch aus, auch wenn sie dem Versprechen des netten Italieners von nebenan nicht mehr so ganz gerecht werden. Dafür ist die L’Osteria in Ludwigsburg mit ihrer imposanten Bar zu groß und zu durchgestylt. Behaglich ist es auf den Sofas und an den Holztischen dennoch.

Teilen macht Freude – und ist erlaubt

Während sich die Läden überall ein kleines bisschen unterscheiden – in der Filiale in der Barockstadt hat man sich für dunkel-türkisene Sitzpolster und Kacheln an den Wänden entscheiden – ist das kulinarische Angebot in allen Läden gleich. L’Osteria ist schließlich Systemgastronomie, auch wenn der Eindruck nicht sofort entsteht, wenn man die Restaurants betritt. Das liegt auch daran, dass man bedient wird, was in vielen anderen Restaurants, in denen es schnell gehen muss, nicht der Fall ist.

Es gibt Antipasti, Salate, eine kleine Auswahl an Nachspeisen, Pizza und Pasta – basta. „Wer uns kennt, weiß, was er bei uns bekommt“, sagt Jan Wallendorf, der das Restaurant in Ludwigsburg leitet.

14 verschiedene Gerichte, von Spaghetti Bolognese (10,25 Euro) über Lasagne (9 Euro) bis zu Gnocchi mit Garnelen und Knoblauch (10,50) sind unter der Rubrik Pasta aufgeführt. Die Nudeln, das nebenbei, ist hausgemacht. Bei den Pizzen können die Gäste aus 25 verschiedenen Varianten wählen, am besten läuft die Salsiccia Piccante mit Mozzarella, scharfer Peperoni-Salami und Basilikum.

Aus unserem Plus-Angebot: Restauranttest: Die L’Osteria beim Milaneo

Die Preis sind für die Größe der Pizzen angemessen, die einfache Margherita kostet 7,90 Euro, die teuerste Variante mit Hühnchenstreifen, Paprika und Zwiebeln 12,30 Euro. Wem das zu viel ist – nicht nur preislich – der kann die Pizza auch teilen und unterschiedlich belegen lassen, für eine halbe Pizza zahlt man dann auch nur die Hälfte. Gesonderte Mittagsangebote gibt es in der L’Osteria nicht, dafür ein monatlich wechselndes Angebot („Menu della Casa“). Dass die Gerichte immer frisch zubereitet werden, davon können sich die Gäste selbst überzeugen, die Küche in den Restaurants ist immer offen.

Marstall will profitieren

Der Centermanager Dirk Keuthen freut sich darüber, dass die L’Osteria ins Marstall gezogen ist. Auch er weiß, die Marke lockt Leute an. Keuthen hofft, dass die Pizzeria den Reithausplatz neu belebt – im Sommer können die Gäste auch draußen essen. Und Keuthen verbindet noch eine Hoffnung mit der neuen Gastronomie: Vielleicht machen einige der Restaurantgäste, die eigentlich nur zum Essen kommen, anschließend noch einen Abstecher ins Marstall. Ein paar mehr Besucher schaden dem Center am unteren Ende der Stadt bestimmt nicht.

Neben dem neuen Restaurant gibt es zwar schon etliche Essensangebote, L’Osteria-Chef Klaus Rader ist deshalb aber nicht bange. Er greift zu einer Floskel: „Konkurrenz belebt das Geschäft.“ Er rechnet mit bis zu 500 Gästen an normalen Tagen im neuen Ludwigsburger Restaurant, an den Wochenenden sogar mit bis zu 800.