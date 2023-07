1 Porsche kauft Mitgründer Ralf Hofmann seine restlichen Anteile ab und ist nun alleiniger Eigner der Beratungsfirma MHP. Foto: Porsche AG

Der Autohersteller kauft bis 2024 die restlichen Anteile an der Management- und IT-Beratung MHP und verknüpft damit globale Wachstumspläne.









Die IT- und Managementberatung MHP wird zur hundertprozentigen Porsche-Tochter. Der Stuttgarter Autohersteller, bisher schon Mehrheitsgesellschafter, übernimmt bis 2024 schrittweise die restlichen 18,2 Prozent von MHP-Mitgründer Ralf Hofmann. Hofmann bleibe weiterhin als CEO an der Spitze des Unternehmens, teilte Porsche am Freitag mit.