Reinhold Weiser als Klaus Foto: Martin Sigmund/Martin Sigmund

Im Alten Schauspielhaus feiert das Stück „Istanbul" Erfolge. Mit uns können Sie Hauptdarsteller Reinhold Weiser ganz nah erleben – am 28. Juni beim „Ortstermin" unserer Zeitung.









Wie sieht es hinter den Kulissen der großen und kleinen Kultureinrichtungen in der Region Stuttgart aus? Wie wollen Sie das Publikum begeistern? Die Reihe „Ortstermin“ unserer Zeitung gibt Einblicke. Nächste Station ist am Mittwoch, 28. Juni, das Alte Schauspielhaus in Stuttgart. Viel umjubelt hatte dort am 9. Juni das Stück „Istanbul“ Premiere, eine tragikomische Geschichte von der Suche nach Glück, Liebe und Heimat.